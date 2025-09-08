Poliisi selvittää Hollolan kolmen auton kolarin syytä

Valtatiellä 12 Hollolassa tapahtui sunnuntaina kolmen auton kolari, jota poliisi tutkii rikosnimikkeellä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Hämeen poliisin tiedotteessa kerrotaan, että hätäkeskus sai iltapäivällä hieman ennen kello kolmea ilmoituksen kahden auton nokkakolarista valtatiellä 12 Perttulan kohdalla. Poliisipartion ja pelastajien saapuessa tapahtumapaikalle kävi ilmi, että onnettomuudessa oli osallisena kolme autoa.

Tampereen suunnasta kohti Lahtea matkannut henkilöauto oli tuntemattomasta syystä ajautunut autoletkasta vastaantulevien kaistalle. Se oli törmännyt kohti Tamperetta ajaneeseen henkilöautoon ja sen takana ajaneeseen toiseen autoon.

Onnettomuudessa osallisena olleissa henkilöautoissa oli yhteensä yhdeksän henkilöä. Osa heistä loukkaantui lievästi ja heidät vietiin sairaalaan tutkittavaksi.

Poliisi epäilee Tampereen suunnasta Lahteen päin ajaneen henkilöauton 54-vuotiasta mieskuljettajaa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tämänhetkisen tiedon mukaan ei ole aihetta epäillä, että ylinopeus tai päihteet olisivat vaikuttaneet onnettomuuden syntyyn.

