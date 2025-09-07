Auto ajautui vastaantulevien kaistalle Hollolassa – useita sairaalaan: ”Aineksia oli pahempaankin”

Valtatiellä 12 Hollolassa tapahtui kolmen auton kolari tänään iltapäivällä.
Ruiskumestari Mika Mukkula Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo MTV Uutisille, että Tampereen suunnasta tullut auto oli ajautunut vastaantulevien kaistalle ja törmännyt kahteen Lahden suunnalta tulleeseen autoon.
– Kuusi henkilöä kuljetettiin ensihoidon kyydissä sairaalaan ja kolme henkilöä meni omatoimisesti sairaalaan Hämeenlinnaan, Mukkula kertoo.
Autot vaurioituivat onnettomuudessa lunastuskuntoon.
– Uskon että pahimmilta seurauksilta kuitenkin vältyttiin. Ainekset pahempaan olivat olemassa, Mukkula toteaa.
Valtatie 12 jouduttiin onnettomuuden seurauksena katkaisemaan hetkeksi kokonaan. Myöhemmin toinen kaista saatiin käyttöön, kun hinausautot kuljetettivat vaurioituneet autot pois.
Onnettomuudesta aiheutui liikenteelle haittaa noin kolmen tunnin ajan ja paikalle kerääntyi ruuhkaa.
Nyt liikenne kulkee taas paikalla normaalisti.
Aiheesta uutisoi aiemmin Iltalehti.