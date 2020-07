Poliisi saanut kyselyjä videosta, jolla järjestyksenvalvojat painavat tumman pojan maahan asemalla – "Tutkimme asiaa"

MTV Uutiset kertoi eilen somessa kiertäneestä videosta, jossa järjestyksenvalvojat painavat poikaa maahan. Muun muassa monet julkkikset ovat kommentoineet näkemäänsä sosiaalisessa mediassa. Helsingin poliisi vahvisti eilen, että tapahtuneesta on tehty rikosilmoitus.

– Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videomateriaalia kiinniottotilanteesta. Helsingin poliisille on tehty asiasta rikosilmoitus ja poliisi selvittää tapahtunutta. Helsingin poliisilla on käytössään valvontakameroiden tallentamaa kuvaa, joista ilmenee tapahtumien kulku.