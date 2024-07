Poliisi pyytää havaintoja Kirkkonummella kadonneesta miehestä

Mies on nähty viimeksi maanantaina 29.7.2024 noin kello 16 Meikon ulkoilualueella, Meikon järven ympäristössä.

Kadonneella on poliisin mukaan yllään vihreänruskeat farkut, siniset lenkkarit ja sininen t-paita, jossa on suden kuva. Hänellä on mahdollisesti vihreä lippalakki.