Nainen kateissa Vantaalla, poliisi julkaisi kuvan

Poliisi julkaisi kadonneesta kuvan sekä tuntomerkit: Naisella on tumma lantiopituinen takki ja olkapäälle ulottuvat hiukset (hiukset saattavat olla myös kiinni). Nainen on hoikka noin 170-senttinen, jolla on musta iso käsilaukku. Hän liikkuu ilman apuvälineitä mahdollisesti Tikkurilan, Puistolan tai Simonkallion alueilla, poliisi kertoo.