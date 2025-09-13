Epäilty rikos tapahtui toukokuussa 2025, kertoo Helsingin poliisi.
Helsingin poliisi epäilee kuvan henkilöä vakavasta väkivaltarikoksesta, joka tapahtui toukokuussa 2025.
Epäilty on noin 30-vuotias mies, jolla oli tekohetkellä parta. Hänellä on tatuointeja oikeassa jalassa ja käsivarsissa.
Epäilty oli pukeutunut mustaan t-paitaan, jossa oli punainen kuvio, mustiin shortseihin ja mustaan lippikseen, jossa oli valkoinen kuvio.
Poliisi ei voi kertoa tapahtumista toistaiseksi enempää, koska tiedottaminen voisi vaarantaa esitutkinnan onnistumisen.