Kokkolan ampuja ilmoittautui poliisille

Kokkolan ampumisesta epäilty ilmoittautui keskiviikkona itse poliisille.
Kokkolan keskustassa tapahtui perjantaina ampumistapaus, jossa yksi ihminen loukkaantui vakavasti.
Poliisi on etsinyt ampujaksi epäiltyä henkilöä aktiivisesti viikonlopun ja alkuviikon aikana. Henkilö ilmoittautui itse poliisille keskiviikkona.
Poliisi on ottanut epäillyn kiinni ja rikosnimikkeenä on tällä hettkellä tapon yritys.
Esitutkinta jatkuu osallisten ja todistajien kuulemisilla.