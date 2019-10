Poliisi pyysi Veikkaukselta tärkeitä valvontatietoja yli vuosi sitten, toistaiseksi saanut vain yhden powerpoint-esityksen – HS: Veikkauksen mukaan kyse on väärinkäsityksestä

Poliisihallitus pyysi viime vuoden syyskuussa Veikkausta toimittamaan uuden strategian ja sen toimeenpanosuunnitelman. Sillä on oikeus nähdä kyseiset tiedot, koska Poliisihallitus valvoo Veikkauksen pelitoimintaa ja markkinoinnin lainmukaisuutta arpajaislain nojalla.

Tällä viikolla Yleisradion Veikkauksen toimintaa käsittelevästä uutisesta ilmeni , että Poliisihallinto on edelleen tilanteeseen tyytymätön ja kokee, ettei Veikkaus ole vieläkään toimittanut pyydettyjä tietoja.

Hänen mukaansa kyse on väärinkäsityksestä. Veikkaus on ollut käsityksessä, että sen aiemmin toimittama alustava powerpoint-esitys strategiasta on ollut riittävä.