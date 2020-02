Poliisi pidätti 6-vuotiaan koulussa saadun raivokohtauksen vuoksi – dramaattinen nauhoitus nyyhkyttävästä lapsesta pidätystilanteessa julkaistiin: "Ole kiltti, anna minun mennä"

Yhdysvalloissa koulupoliisit ovat poliisivirkailijoita, joiden työtehtävät erikoistuvat koulujen turvallisuuteen. He toimivat poliisilaitosten alaisuudessa ja heillä on samat valtuudet kuin muillakin poliiseilla.

Tytön itku jatkuu koko tilanteen ajan, kun häntä talutetaan partioautolle. Video pidätystilanteesta on julkaistu tytön perheen omasta tahdosta, eikä videolla näy raivokohtausta, jonka kerrotaan edeltäneen tilannetta. Tyttö pääsi vapauteen samana päivänä.

Apulaisrehtori vei tytön rauhoittumaan

Koulun virallisen lausunnon mukaan he eivät koskaan pyytäneet koulupoliisia tekemään pidätystä.

Perhe: Tyttö näkee yhä painajaisia

Toinen mukana ollut poliisi vapautettiin syytteistä, sillä tutkinnassa kävi ilmi hänen vastustaneen tytön pidätystä ja ilmoittaneen siitä esimiehille. He eivät kuitenkaan olleet saaneet käskyä keskeyttää pidätystä.

Tytön perheen mukaan hän on yhä traumatisoitunut tapauksesta ja näkee siitä painajaisia. Asianajajien mukaan tyttöä pelottaa käydä koulussa, ja hän on saanut paniikkikohtauksia nähdessään poliiseja koulun alueella.

Perhe julkaisi videon tukeakseen kampanjaa, joka ajaa lakimuutosta pidätyksen ikärajan nostamisesta 12 ikävuoteen Floridan osavaltiossa. Perheen asianajajien mukaan he haluavat myös tuoda julkisuuteen, miten pidätystilanne on todellisuudessa edennyt. Tapauksen käsittely oikeudessa on yhä kesken.