Saksan Münchenissä on käynnissä poliisioperaatio.
Münchenin poliisi kertoo X-viestipalvelussa, että operaatioon osallistuu poliisin lisäksi myös pelastusviranomaiset.
Bild-lehden tietojen mukaan yksi ihminen on kuollut ja toinen saanut ampumahaavoja. Pelastuslaitos sammutti kadulle pysäköityjä ajoneuvoja sekä omakotitalon. Poliisi ei ole vahvistanut laukauksia.
Lehden tietojen mukaan, kaupungin pohjoisosasta Lerchenaun alueelta kuultiin varhain aamulla räjähdyksiä ja laukauksia. Poliisi on eristänyt alueen. Myös alueella sijaitseva koulu on suljettu. Autoilijoita kehotetaan kiertämään tapahtumapaikka.
– Toni-Pfülf -koulu pysyy suljettuna, poliisi kertoo julkaisussa.
Lehden mukaan ei ollut selvää, kuinka paikalta löydetty mies oli saanut surmansa, mutta hänen epäillään riistäneen henkensä.
Bild-lehden haastattelema poliisi Thomas Schelshorn kertoo, ettei tapahtumien uskota liittyvän Oktoberfest -juhlintaan, eikä tilanne aiheuta akuuttia vaaraa.