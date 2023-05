Poliisi on kuullut useita todistajia Espoon siltaromahduksen tiimoilta – näitä kaikkia asioita virkavalta yrittää nyt selvittää

Todistajien joukossa on esimerkiksi paikalla liikkuneita asukkaita sekä kävelysillan läheisyydessä olevan työmaan työntekijöitä.

Lisäksi poliisi on hankkinut teknistä todistusaineistoa.

− Poliisin käsitys tapahtumista on täsmentynyt ja täsmentyy edelleen. Kuulustelujen sisällöstä emme kerro tässä vaiheessa tarkemmin, sillä kuulustelut, joita on huomattava määrä, ovat edelleen kesken. Samoin on esitutkinta ylipäätään, kertoo rikoskomisario Matti Högman tiedotteessa.