Poliisi takavarikoi 750 kiloa räjähdysainetta Kemiönsaaressa.

Poliisi on löytänyt ja takavarikoinut yli 750 kiloa räjähdysaineita luvattomasta kontista Kemiönsaaressa Varsinais-Suomessa, kertoi Lounais-Suomen poliisi perjantaina tiedotteessa. Asiasta johtuen poliisi on tehnyt useita kiinniottoja. Rikosepäilyjen vuoksi yhteensä neljä ihmistä on ollut kiinni otettuna. Kaksi epäiltyä on yhä vangittuna.

Poliisi epäilee, että aineita on ollut tarkoitus myydä tai käyttää muuten rikosten tekemiseen.

Asian tutkinta alkoi, kun Salosta oli heinäkuussa anastettu henkilöauto. Myöhemmin auto löydettiin, ja siitä löytyi dynamiittia ja räjähtävää tulilankaa yli puolen kilon verran. Poliisi selvitti ja otti kiinni ajoneuvovarkaudesta epäillyt. Tutkinnan edetessä poliisi teki etsinnän toisen epäillyn hallussa olleen asunnon varastoon Paimiossa. Varastosta löytyi lisää räjähdysaineita.

Sen jälkeen poliisi sai selville, että räjähteitä olisi mahdollisesti enemmän, ja silloin löytyi Kemiönsaaresta luvaton räjähdystarvikekontti.

Poliisi jatkaa asian tutkintaa.

