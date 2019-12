Pohjoismaisen vastarintaliikkeen iskulauseita kuultiin Soldiers of Odinin marssilla – kolme mielenosoituksissa kiinniotettua yhä lukkojen takana

Uusnatsijärjestö PVL on määrätty väliaikaiseen toimintakieltoon. PVL:n epäillään jatkavan toimintaansa Kohti vapautta -liikkeenä, jonka mielenosoituksen itsenäisyyspäivänä poliisi myös kielsi.

Kiellon jälkeen jäsenet näyttävät siirtyneen marssimaan Soldiers of Odin -liikkeen riveissä. Sen marssilla nähtiin samoja banderolleja ja kuultiin samantyyppisiä iskulauseita kuin PVL:n aikaisemmilla marsseilla.

– Pääsääntöhän kokoontumisessa on, että se on vapaata. Jos siellä jotakin puhutaan tai jotakin tapahtuu, ilmaisuvapaus on jälkikäteisarviointia, ennakkosensuuria ei tässä ole. Asiaa ei voi yksiselitteisesti ratkaista, sanoo Kujala.