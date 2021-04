Poliisi keskeytti katujumalanpalveluksen Espoossa kahteen kertaan – kaksi otettiin kiinni niskoittelusta

Poliisi sai tänään kello 10.30 jälkeen ilmoituksen, jonka mukaan Espoon Leppävaarassa sijaitsevalle Läkkitorille on kokoontunut parikymmentä ihmistä.

– Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti yli kuuden hengen yleisötilaisuudet on kielletty 30.4. saakka. Jos kuuden hengen määrä ylittyy, tilaisuus on kokoontumislain vastainen yleinen kokous ja poliisin on siten keskeytettävä se, poliisi tähdentää tiedotteessaan.