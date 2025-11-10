Keravan Ahjossa tapahtui lauantai-iltana 8. marraskuuta vakava väkivallanteko, jossa yksi henkilö loukkaantui.
Poliisi sai hätäkeskuksen kautta tehtävän kohteeseen lauantaina noin kello 23.55.
– Alustavien tietojen mukaan kyseessä oli kahden miehen välinen tappelu. Hetken kuluttua saatujen lisätietojen perusteella toinen miehistä oli mahdollisesti saanut teräaseella aiheutettuja vammoja, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Rentola.
Tehtävälle osallistui useita poliisipartioita sekä ensi- ja sairaanhoidon yksiköitä.
Kun poliisi saapui paikalle, teosta epäilty mies oli jo poistunut. Häntä etsittiin yön aikana usean partion voimin, ja hänet tavoitettiin pian tapahtuman jälkeen Helsingistä. Epäilty kuljetettiin rikoksesta epäiltynä Vantaan poliisivankilaan.
– Poliisi tulee esittämään miestä vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä, Rentola kertoo.