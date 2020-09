Poliisi kaipaa havaintoja kadonneesta Jani Hakkaraisesta – edellinen havainto lähes kuukausi sitten

Hakkarainen on kirjoilla Lapinlahdella, mutta viimeinen mahdollinen havainto on tehty Kuopion Pienen Neulamäen varastoalueella perjantaina 21.8 noin klo 20.30.

Hakkarainen on 24-vuotias, hoikka vartaloltaan ja pituutta hänellä on poliisin mukaan 170 senttiä. Kadonnut on ollut liikenteessä maastokuvioidulla Mitsubishi Pajero pakettiautolla.