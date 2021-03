54-vuotias mies kateissa Helsingissä – poliisi julkaisi kuvan, pyytää myös havaintoja mustasta Toyotasta

Poliisi kertoo, että Kupiainen on nähty viimeksi viime perjantaina 12. maaliskuuta kello 15.30 työpaikallaan Espoon Rajamaankaaressa.

Lisäksi poliisi pyytää havaintoja Kupiaisen työpaikan omistamasta mustasta Toyota Proace -merkkisestä autosta, jonka rekisterinumero on MYU-775.

Kupiainen asuu Helsingin Lauttasaaressa. Poliisin mukaan on mahdollista, että Kupiainen on liikkunut Vuosaaren Mustavuoressa.

Kupiainen on 180 senttiä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänen päänsä on kalju tai hänellä on siilitukka ja mahdollisesti parransänkeä.