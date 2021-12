Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta 26-vuotiaasta Matias Koverosta – suunniteltu junamatka Turkuun toistaiseksi mysteeri

Poliisi on julkaissut kadonneen miehen valokuvan ja tuntomerkit. Henkilö on hoikka, noin 185 senttiä pitkä ja hänellä on lyhyet hiukset. Hänellä oli mahdollisesti yllään kuorellinen farkkutakki, harmaa neule, mustat kengät, musta pipo, tumman vihreät housut ja punainen putkikassi.