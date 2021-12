Poliisi: Joulun vietto on sujunut pääosin rauhallisesti – näin koronarajoitukset näkyvät hälytystehtävissä

Joulun vietto on sujunut poliisin näkökulmasta verrattain rauhallisesti aattoiltana ja jouluyönä, kerrotaan poliisilaitoksilta. Poliisille tulleista tehtävistä iso osa on ollut kotihälytyksiä ja häiriökäyttäytymistä. Lisäksi liikenteestä on havaittu päihtyneitä kuljettajia.