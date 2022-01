Tulipaloja ja häiriökäyttäytymistä – Näin uusivuosi sujui poliisin ja pelastuslaitoksen näkökulmasta

– Ehkä jonkin verran rauhoittunut, mutta kyllä edelleen on paljon tehtäviä poliisilla koko ajan, kertoo komisario Jani Mäkilä Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta STT:lle.

Mäkilän mukaan hälytystehtäviä on selkeästi enemmän kuin normaalina viikonloppuna. Poikkeavaa on, että kaupunkien lisäksi hälytystehtäviä on keskittynyt normaalia enemmän haja-asutusalueille.