Poliisi jatkanut Savonlinnan kaksoismurhan selvittämistä – teon motiivi selvillä

Poliisi tiedottaa, että se on suorittanut asiaan liittyen rekonstruktion, jossa epäilty rikos mallinnettiin uudelleen tapahtumapaikalla. Myös epäiltyä tekijää on kuulusteltu lisää, poliisi kertoo tiedotteessa.

– Epäilty tekijä on kertonut matkustaneensa tekopäivänä omistamallaan henkilöautolla Kuopiosta Savonlinnaan. Lisäksi epäilty on kertonut ottaneensa mukaan ampuma-aseen ja patruunoita, ja menneensä tapahtumaosoitteeseen ampuma-aseella varustautuneena, poliisi kertoo tiedotteessa.

– Hän on kertonut poliisille kantaneensa kaunaa uhriksi joutuneen pariskunnan naista kohtaan, ja menneensä selvittämään tätä asiaa tekopäivänä, poliisi kertoo.

Epäilty tekoväline on takavarikoitu epäillyn kiinnioton yhteydessä ja poliisi suorittaa tekovälineelle teknistä tutkintaa. Ase on luvanvarainen ja epäillyllä on ollut siihen hallussapitolupa.