Poliisi etsii Helsingissä kadonnutta 30-vuotiasta naista: Havainnoista pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon

Helsingin poliisista vahvistetaan MTV Uutisille, että poliisilla on tiedossa katoamistapaus ja etsintöjä on tehty eilisen aikana. Poliisin mukaan katoamiseen ei epäillä liittyvän rikosta.

Poliisin mukaan nainen on noin 167 cm pitkä ja hoikka. Hänellä on olkapäille ulottuvat vaaleat hiukset ja hän on mahdollisesti pukeutunut pitkään, keltaiseen talvitakkiin.