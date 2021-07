Espoossa kadonnut 81-vuotias nainen

Viimenen havainto kadonneesta 81-vuotiaasta naisesta on Espoon Friisiläntieltä kello 14.30.

Poliisin mukaan nainen on 165 senttiä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on tumman harmahtavat hiukset. Mukanaan hänellä on käsilaukku ja kaulassaan avaimet.