30-vuotias nainen yhä kateissa Helsingissä – poliisi ei kerro, missä nainen on nähty viimeisen kerran, vihjeitä on saatu: "Fyysisesti ei ole tavattu"

Tapauksen tutkinnanjohtaja Tarmo Luukkonen kertoo MTV Uutisille, että poliisi on saanut vihjeitä kadonneesta naisesta.

Poliisi ei kerro sitä, missä nainen on nähty viimeisen kerran ennen katoamistaan. Naista etsittiin viime viikonloppuna näkyvästi sosiaalisessa mediassa. Katoamisesta kertovan päivityksen mukaan nainen olisi kadonnut Arabianrannan suunnalla Helsingissä.

Poliisin mukaan nainen on noin 167 cm pitkä ja hoikka. Hänellä on olkapäille ulottuvat vaaleat hiukset. Hän on mahdollisesti pukeutunut pitkään, keltaiseen talvitakkiin. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon.