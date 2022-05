Poliisi epäilee vartijan auttaneen murhasta syytetyn pakoon USA:ssa – "rakastavaisten" pako tallentui kameralle

Poliisi epäilee romanttista suhdetta

Poliisi on pitänyt mahdollisena, että vanginvartija auttoi vankia tämän pakottamana, mutta poliisin saamien uusien tietojen mukaan nyt näyttää siltä, että vanginvartijalla ja vangilla on "erityinen suhde".

On sattumaa, että karkulaisilla on sama sukunimi – mediatietojen mukaan he eivät ole sukulaisia. CNN:n mukaan viranomaiset uskovat, että kadonneilla on romanttinen suhde.