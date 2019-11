Poliisi epäilee paritusta: Ulkomaalaistaustaisen "Madamen" hieromalaitoksissa myytiin seksiä – osa naisista oli täysin kielitaidottomia ja riippuvaisia epäillystä

Hierontaa mainostettiin nettisivustolla, joka oli tarkoitettu seksikontaktien sopimiseen. Nettipalvelun mukaan seksuaalipalvelujen mainostaminen sivustolla on kiellettyä.

Seksin ostaminen on rangaistavaa silloin, kun seksin ostaja on tietoinen siitä, että kyseessä on seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö. Itse seksin myyminen ilman parittajaa ei ole rikoslaissa rangaistava rikos.