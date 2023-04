Poliisi epäilee Kemin biotuotetehtaan urakoitsijaa harmaasta taloudesta

Hutni Montaze on ulkomaalainen yritys, joka on työllistänyt satoja työntekijöitä Kemin biotuotetehdasprojektin yhteydessä kuluneen vuoden aikana.

Metsä Fibre purkanut sopimuksen urakoitsijan kanssa

Biotuotetehtaan projektijohtaja Jari-Pekka Johansson kertoi eilen STT:lle, että työmaalla on työskennellyt yhteensä 1 900 eri yritystä. Työmaan yrityksille on Johanssonin mukaan tehty myös pistokokeita, joissa on jäänyt kiinni kymmenen yritystä valheellisesta toiminnasta. Nämä yritykset on suljettu pois työmaalta. Nyt tutkittava urakoitsija ei ole näiden joukossa.