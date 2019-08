Poliiseja koulutetaan käyttämään droneja virkatehtävissään – Suomessa koulutettavien määrä aivan omassa luokassaan maailmanlaajuisesti

Poikkeuksellisen moni poliisi on saanut Suomessa dronen eli kauko-ohjattavan lennokin käyttökoulutuksen. Poliisit voivat käyttää lennokkia apunaan virkatehtävää hoidettaessa.

– Suomessahan poliisien määrä on hyvin pieni. Se on maailman mittakaavassakin ehkä pienimpiä suhteessa väkilukuun. Meidän täytyy ottaa se huomioon toiminnassamme. Tällainen teknologian hyväksikäyttö on yksi mainio tapa, perustelee poliisin ilmailuasiantuntija Sami Hätönen.