Poikkeuksellisen laajaa talousrikosvyyhteä tutkittu Lapissa lähes kolme vuotta: Kuusikko sai rikoksillaan ainakin 2,6 miljoonaa euroa

Poliisin mukaan tutkintanimikkeinä kokonaisuudessa on ollut useita törkeitä velallisen epärehellisyyksiä, useita törkeitä kirjanpitorikoksia, velkojansuosinta sekä tilintarkastusrikos.

Edellä mainitun lisäksi henkilöitä on kuultu epäiltyinä avunannoista edellä mainittuihin rikoksiin sekä tutkittu liiketoimintakieltoon määräämisen edellytykset.

Rikoksesta epäiltynä kuusi ihmistä

Kokonaisuudessa rikoksesta epäiltyinä on yhteensä kuusi henkilöä, joista kahta pidetään jutun päätekijöinä.

Poliisin tiedotteessa kerrotaan, että toinen päätekijöistä on omistanut tutkinnan kohteena olleet yhtiöt. Avunannosta epäiltyinä on ollut yhtiöiden taloushallinnossa työskennelleitä henkilöitä sekä yhtiöiden tilintarkastaja. Edellä mainitun lisäksi tilintarkastajaa epäillään tilintarkastusrikoksesta.

Keskeisiltä osin rikosepäilyt liittyvät poliisin mukaa kolmesta yhtiöstä koostuvan konsernirakenteen sisällä tapahtuneisiin epäiltyihin velallisen rikoksiin. Törkeiden kirjanpitorikosten ja tilintarkastusrikoksen osalta tekotapana on ollut yhtiöiden kirjanpidon ja tilinpäätösten manipulointi velallisrikosten edesauttamiseksi.

Taloudellista hyötyä saavutettu ainakin 2,6 miljoonaa euroa

Poliisin suorittaman esitutkinnan perusteella epäillyt rikokset on toteutettu suunnitelmallisesti ja niiden avulla on saatu erittäin merkittävää oikeudetonta taloudellista hyötyä itselle ja vahinkoa velkojille. Epäillyillä teoilla saavutettu oikeudeton taloudellinen hyöty tai vahinko velkojille on yhteensä vähintään 2,6 miljoonaa euroa.