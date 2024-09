Poikkeuksellinen ilmiö! Näin lämpimiä järvien uimavedet nyt ovat

– Tilanne on hieman erikoinen siinä mielessä, että yleensähän elo–syyskuun aikana pintavesien lämpötilat alkavat laskea ilman lämpötilan jäähtyessä. Lisäksi tuulisuus vaikuttaa siihen. Mutta tämänhetkisten vesistöennusteiden mukaan pintaveden lämpötila on syyskuun alkupäivinä ollut nousussa, ja näyttää siltä, että se voi nousta vielä muutamien tulevien päivien aikana, Pulkkanen sanoo.

Sinileväkukintoja sekä järvissä että merellä

– On aika harvinaista, että syksyllä on näin runsaita kukintoja. Lämmin sää on vaikuttanut tähän. Tuulisella säällä veden sekoittuessa myös syvemmältä pohjan tuntumasta tulee lisää ravinteita levien käyttöön. Ja toisaalta, jos on ollut pitkään sateista tai voimakkaita sateita, niin valuma-alueilta voi huuhtoutua ravinteita vesistöihin, jotka myös edesauttavat levien kasvua, Vuorio sanoo.