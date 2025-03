Poikkeuksellinen hiihtopäätös meni tunteisiin: "Idioottimaista"

Oslon Holmenkollenilla ei hiihdetä tänä vuonna perinteistä 50 kilometrin hiihtoa. Monet hiihtäjät ovat päätöksestä pahoillaan.

– Mielestäni se on idioottimaista, Norjassa asuva Thomas Westgaard Maloney sanoo VG:n mukaan.

Holmenkollenilla hiihdetään tulevana viikonloppuna vain 20 ja 10 kilometrin väliaikahiihdot. "Kollenin" 50 kilometrin hiihto on kenties arvostetuin maastohiihtokilpailu, ja se on jäänyt järjestämättä vain muutaman kerran historian saatossa, muun muassa lumenpuutteen tai koronapandemian takia. Tänä vuonna 50 kilometrin kisaa ei järjestetä siksi, koska Trondheimin MM-kisoissa matka hiihdettiin viime viikonloppuna ja osallistujamäärän pelättiin jäävän todella pieneksi.

– Minusta se on ikävää, ja jos totta puhutaan, en ymmärrä, miksi. Holmenkollenin 50 kilometriä on suurin tapahtuma, mikä meillä on, ja tapahtumaa sekä juhlaa seuraamassa on paljon ihmisiä. En ymmärrä, Ruotsin William Poromaa kommentoi.

Holmenkollenin sijaan 50 kilometriä hiihdetään tänä vuonna Lahden Salpausselällä maaliskuun lopussa.

Ensi vuonna suunnitelma on palauttaa kuninkuusmatka Oslon hiihtoladuille.

– Olemme käyneet tiivistä vuoropuhelua Norjan hiihtoliiton ja Holmenkollenin kanssa. Tutkimme myös mahdollisuutta, että Holmenkollen isännöi maailmancupin päätöstapahtumaa tulevaisuudessa, FIS:n kilpailujohtaja Michel Lamplot lausuu.