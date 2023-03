Huippuhiihtäjien joukkokato legendaarisessa kisassa – tähtihiihtäjältä raju purkaus liiton toiminnasta

Korkeintaan 11 maailmancupin 30 parhaan mieshiihtäjän joukosta on mukana legendaarisella Holmenkollenin 50 kilometrillä. Kilpailu käydään alle viikko MM-kisojen 50 kilometrin hiihdon jälkeen, mikä on kirvoittanut kannanottoja puolesta ja vastaan. Muun muassa Italian ykköshiihtäjä Federico Pellegrino on kritisoinut järjestelyä rankasti.