Poikavauva löydettiin kuolleena roskalaatikosta Floridassa – äidille useita syytteitä

Laki turvaa vauvaa ja vanhempia

– Vauvat voidaan viedä mihin tahansa sairaalaan, hätäkeskusasemalle tai paloasemalle, jossa on täysipäiväisiä hätäkeskusteknikoita, ensihoitajia tai palomiehiä, Sam Taylor muistuttaa.

Vauvan voi jättää turvalaatikkoon

Floridassa on myös ainakin yksi Safe Haven -yrityksen valmistama turvalaatikko, joka sijaitsee Ocalassa. Kaikkiaan Yhdysvalloissa on 134 Baby box -vauvalaatikkoa.

Floridan lisäksi turvalaatikoita on Indianan, Ohion, Arkansasin, Kentuckyn, New Mexicon, Pohjois-Carolinan ja Pennsylvanian osavaltioissa. Laatikoissa on lämmitin, jäähdytysyksikkö ja hälytys.