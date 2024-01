Koiranulkoiluttaja kohtasi järkyttävän näyn Lontoossa: Ostoskassista löytyi vastasyntynyt vauva

Elsa on turvassa

– Olemme erittäin huolissamme äidin hyvinvoinnista, sillä hän on käynyt läpi traumaattisen kokemuksen ja tarvitsee välitöntä lääketieteellistä apua synnytyksen jälkeen, Suur-Lontoon poliisin ylikomisario Simon Crick totesi tiedotustilaisuudessa.

Poliisin mukaan sairaalan henkilökunta on antanut tytölle väliaikaisen nimen Elsa. Elsa on hyvässä kunnossa ja turvassa.



Lapsi on jo kolmas Newhamista löytynyt lapsi neljän vuoden aikana. Helmikuussa 2019 puistoon oli jätetty tyttö ja tammikuussa 2020 kadulle oli jätetty poika.