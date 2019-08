Pohjois-Korea jatkaa taas asetestejään – haukkui eilen Yhdysvaltain ulkoministerin

Pohjois-Korea on tehnyt vastaavia asekokeita useaan otteeseen viime viikkoina. Jos vanha kaava toistuu, mereen ammuttiin todennäköisesti lyhyen kantaman ohjuksia.

Aiemmilla kerroilla Pohjois-Korea on tiedotuksessaan liittänyt ohjuskokeet Yhdysvaltain ja Etelä-Korean sotaharjoituksiin, joista se ei ole mielissään. Sotaharjoitukset päättyivät tiistaina.

Kun Trumpilta on kysytty Pohjois-Korean toistuvista ohjuskokeista, hän on todennut, että lyhyen kantaman ohjusten testaaminen on varsin tavanomaista eikä riko hänen ja Kimin välistä yhteisymmärrystä.