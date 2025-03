Pohjanlahdesta KAJ:n lahti! Näin ministerit riehaantuivat voitosta

Suomalaisministerit onnittelevat KAJ:ta euroviisupaikasta.

Ruotsia Euroviisuissa edustava suomenruotsalainen KAJ-yhtye saa kehuja suomalaisministereiltä.

Yhtye voitti lauantaina Ruotsin Melodifestivalenit, eli euroviisukarsinnat, kappaleella Bara bada bastu.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) onnittelee yhtyettä ja toivottaa heille menestystä ruotsinkielisessä viestissään viestipalvelu X:ssä.

– Ruotsalaiset antoivat tukensa bara bada bastulle. Musiikki ja saunakulttuuri yhdistävät maitamme aikana, jolloin pohjoismaista yhteistyötä tarvitaan enemmän kuin koskaan.

Viestin on jakanut myös Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kirjoittaa, että Suomi voi voittaa Euroviisut kahdesti tänä vuonna.

– Kaksoisvoitto haarukassa!

Adlercreutz on lisäksi jakanut humoristisen kuvan, jossa Suomen ja Ruotsin välissä olevan Pohjanlahden nimi on vaihdettu muotoon Gulf of KAJ, eli KAJ:n lahti.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) onnittelee yhtyettä ytimekkäästi.

– Saunaan!

Yhtyettä ovat lisäksi onnitelleet muun muassa europarlamentaarikot Anna-Maja Henriksson (r.) ja Li Andersson (vas.).