Podcast: Shirly Karvinen ja Sara Sieppi olivat riidoissa puoli vuotta – "Emme puhuneet toisilleen"

Somevaikuttaja Sara Sieppi on vieraana tänään alkaneessa Dear Shirly -podcastissa, jota luotsaa juontaja Shirly Karvinen . Karvisella on Podme premiumissa julkaistavassa podcastissa joka viikko vieraana julkisuudesta tuttu henkilö, jonka kanssa hän pohtii kuuntelijoilta tulleita kysymyksiä.

– Me olemme olleet niin nuoria ja se, miten paljon me olemme kasvaneet. Totta kai, kyllähän meilläkin on ollut vuosien varrella erimielisyyksiä. Itse en ole välttämättä osannut käyttäytyä ihan niin kuin pitää. Sehän kuuluu ihmissuhteeseen, Karvinen kertoo.