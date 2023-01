Me Naiset: Shirly Karvisen ja Sara Siepin ystävyys alkoi yhdestä kysymyksestä: "Olin heti, että milloin nähdään seuraavan kerran"

Miss Suomi 2011 Sara Sieppi ja vuonna 2016 Miss Suomeksi kruunattu Shirly Karvinen paljastivat Me Naisten haastattelussa tavan, jolla heidän ystävyytensä alkoi.

– Shirly kyseli, että missä täällä on sitä viiniä? Olin heti, että hei, milloin nähdään seuraavan kerran, Sieppi kertoo Me Naisille.

– Sara on ollut ihmissuhdeasioissa yksi suurin tukijani. Ei ole itsestäänselvyys löytää ihmistä, joka saa heti kiinni siitä, mitä tarkoitat ja vielä ymmärtää sinua. Superläheiset ihmiseni ovat laskettavissa yhden käden sormilla, Sara on yksi heistä, Karvinen kertoo Me Naisille.