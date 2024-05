Esikoistaan odottavat Ilona Siekkinen ja Mikko-kumppani saivat lääkäriltä kaksi vaihtoehtoa: "Meillä on viikko aikaa tehdä päätös"

Fitnessvalmentaja Ilona Siekkisen ja hänen kumppaninsa Mikko Niirasen elämää on viime viikkoina varjostanut suuri huoli. Siekkinen, joka odottaa pariskunnan esikoista, kertoi huhtikuun lopussa Instagram-tilillään, että hänen lapsivetensä menivät ennenaikaisesti, raskausviikolla 20.

Siekkinen on kertonut tilanteesta Instagram-tilillään. Toukokuun alussa tilanne näytti valoisammalta : kontrollissa selvisi, että lapsivettä oli niukasti, mutta sitä kuitenkin oli. Siekkisen myös kertoi, ettei hänellä ollut ollut supistuksia, ja vauva puolestaan oli kasvanut.

– Nyt siis kaikki on niin hyvin kuin voi olla, mutta tosiaan jäämme odottelemaan lapsiveden lisääntymistä. Nyt vauva toki pärjää tuolla lapsivedellä mikä siellä on, mutta totta kai toivotaan, että tilanne normalisoituu, hän kirjoitti tuolloin Instagram-tarinassaan.

– Lapsivettä ei käytännössä ole tällä hetkellä, sitä kyllä uusiutuu, mutta se tihkuu ulos. Tilanne on siis pysynyt ennallaan ja käynti ei sinänsä yllättänyt millään tapaa, Siekkinen kirjoittaa.

– Nyt kuitenkin ollaan siinä pisteessä, että meillä on viikko aikaa tehdä päätös: jatketaanko raskautta vai vauhditetaanko keskenmeno. Ja kyllä: nyt ei puhuta edes keskeytyksestä vaan keskenmenon vauhdittamisesta, näin sanoi lääkäri, hän jatkaa.

Siekkinen on tällä hetkellä raskausviikolla 23, ja vauva on hänen mukaansa kasvanut jo miltei 500 gramman painoiseksi.

– Tämän ääneen sanominen varmaan aiheuttaa järkytystä ja paheksuntaa, koska "äidinhän täytyy taistella lapsensa puolesta viimeiseen saakka eikä saa menettää toivoaan". Mutta olen eri mieltä. Toivon saa todellakin menettää. Se on yhtä ok näin vaikeassa tilanteessa kuin sekin, että jatkaa taistelua vauvan puolesta. Riskit pitää aina ymmärtää ja hyväksyä, hän kirjoittaa.

– Vedetön kohtu voi vammauttaa lapsen vaikka raskaus jatkuisi pitkällekin. Ja mikä tärkeintä: omaa mielenterveyttä täytyy suojella. Vaihtoehtojen miettiminen on vastuullista.

– Vasta siinä vaiheessa alettiin Mikon kanssa yhdessä haaveilemaan vauvasta ja vanhemmuudesta. Päätös vauvan pitämisestä teki meidät todella onnelliseksi. Mutta me ei haluta vanhemmiksi hinnalla millä hyvänsä.

– Mutta on jollain tapaa helpottavaa, että meillä on tämän asian kanssa "deadline", hän kirjoittaa.



– Toivottavasti kukaan ei loukkaannu näin suorasta tekstistä. Tätä on meidän oikea elämä juuri nyt ja tuntuu itselle tosi helpottavalta kirjoittaa tänne juuri kuten asiat ovat – siihen mitään lisäämättä tai sitä muuttamatta, hän päättää tekstinsä.