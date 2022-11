Marika Fingerroos liittyi vitsillä OnlyFansiin ja tienaa nyt tuhansia euroja kuukaudessa – paljastaa, minkälainen materiaali sivustolla kiinnostaa

Julkkiskaunotar Marika Fingerroos on asunut jo vuosia Vaasassa miehensä ja kahden lapsensa kanssa. Perhe asuu isossa omakotitalossa, jonka pihalla on hevostalli.

– Jossain vaiheessa minulla oli täyshoitotalli, mutta en pidä enää sellaista. Nyt olen keskittynyt seksilelubisnekseen ja OnlyFansiin, Fingerroos kertoo.

Fingerroosille ehdotettiin reilu pari vuotta sitten, että hänen pitäisi perustaa tili OnlyFans-sivustolle. Aikaisemmin hänellä ei ollut käynyt edes mielessä se.

– Menin sinne vähän vitsillä ja katsoin, kuinka tämä lähtee. Kaksi vuotta sitten elokuun lopussa liityin ja hiljalleen sinne alkoi kertyä tilaajia. Syyskuussa tuli jo ihan kivasti tuloa.

Fingerroos paljastaa, että hän tienaa nykyään tuhansia euroja kuukaudessa.

– Teen sinne pehmopornoa. Päätän etukäteen, mikä päivä kuvaan – sitten meikkaan itseni ja alan hommiin. Minulla on kuvausseinä kotona ja teen myös videoita muun muassa autossa ja luonnossa, ne puree ihmisiin.

Nainen on tehnyt huomion, että sivustolla toimii luonnollinen ja arkinen tyyli. Yleensä hän kuvaa materiaalinsa itse, mutta välillä kuvausapuna on kaveri.

– Suosituimmat ovat behind the scenes -videoita ja kuvia. Idea on, että joku kuvaa salaa, kun riisun itseni alasti ja menen vaikka suihkuun. Vähän sellainen tirkistelymeininki. Olen myös kokannut alusvaatteissa.

Fingerroos on lähtenyt siitä, että hän tekee sellaista materiaalia, mikä on hänelle luonnollista. Naisen kanavalla on eniten tilaajia Suomesta, mutta myös ulkomaalaisia fanejakin löytyy.

– En lähde tekemään mitään hc-kamaa, siinä minulla on selkeä linjaus. Aika paljon ihmiset kiittelevät, kuinka siistiä materiaalia tuotan. Pornoa löytyy netistä ilmaiseksi ja se on melkein aina samanlaista. Tuollaista, mitä minä teen, sitä on vaikeampi löytää. Liian tehdyt kuvat ja videot eivät toimi.

Fingerroos on seurustellut kahdeksan vuotta ja ollut naimisissa kuusi. Parilla on yksi yhteinen, vuonna 2016 syntynyt poika sekä edellisestä liitosta poika, joka syntyi vuonna 2009.

Nainen myöntää, että avioliitto on ollut jo jonkin aikaa kriisissä.