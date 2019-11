Pitkiä tuomioita istuneet turkkilaistoimittajat vapautettiin – molemmat pidätettiin vallankaappausyrityksen jälkeen

He pääsevät vapaaksi istuttuaan tuomioistaan kolme vuotta.

Altan: Pysyn mieluummin vankilassa kuin antaudun pelolle

Altan ja Ilicak pidätettiin osana suurta puhdistusta, jonka Turkin hallitus toteutti vallankaappausyrityksen jälkeen. Gülen-yhteyksiä on käytetty toistuvasti syynä presidentti Recep Tayyip Erdoganin vastustajista eroon hankkiutumiseen. Lehdistönvapaus maassa onkin kaventunut selvästi viime vuosina.

Toimittajat ovat kiistäneet jyrkästi syytökset osallisuudesta vallankaappausyritykseen. Tuomioistuimen mukaan he lähettivät kirjoituksissaan ja tv-esiintymisissään subliminaalisia viestejä, jotka yllyttivät vallankumoukseen.

Altan, 69, on kirjailija ja toimittaja, jonka perustama oppositiolehti Taraf on lakkautettu. Ilicak, 74, on entinen kansanedustaja, joka kirjoitti monille johtaville sanomalehdille.