Pitkään vankeuteen tuomittu Cannonballin ex-johtaja otettiin kiinni Irakissa

Hovioikeus sai tiedon syyttäjältä

Kun STT kysyi erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuthilta kiinniotosta, hän sanoi ensin, että Eklundista "liikkuu koko ajan kaikkia huhuja" ja että "asia on ihan ennallaan niin kuin tähänkin asti".

– Mutta kyllä meillä on uskoa siihen, että joskus hänet vielä löydetään, Ruuth sanoi.

STT on nähnyt Ruuthin hovioikeuteen lähettämän sähköpostin, jossa hän kertoo, että Eklund on jäänyt kiinni ulkomailla ja että tämän luovutusasiaa oli määrä käsitellä kiinniottaneessa valtiossa heinäkuun puolivälissä. Hovioikeudenneuvos Aki Rasilainen kertoi saaneensa syyttäjältä erillisessä viestissä tiedon, että kyseessä on Irak.