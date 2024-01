MTV Urheilun tiedot: SM-liigan isot seurat jyrähtivät liigaosakkeen hinnasta – läpimurto kulisseissa

SM-liigan osakkeen hinnasta merkittävä paljastus – "On käyty läpi"

MTV Urheilun useista lähteistä hankkimat tiedot kertovat, että Liigaan ensi kaudeksi hakeneelle Kiekko-Espoolle lankeava osakkeen merkintähinta on tullut jyrkästi alas siitä, mitä julkisuudessa on aiemmin kerrottu.

Viimeisimpien käänteiden jälkeen osakkeen hinta on selvästi lähempänä lähes vuosikymmen sitten käytettyä 1,8 miljoonaa euroa kuin SM-liigan viime syksynä ilmoittamaa 3,67 miljoonaa euroa.

Liigaosakkeen merkintähinta on aiheuttanut SM-liigan osakkaiden eli nykyisten 15 seuran kesken suurta erimielisyyttä. Varsinkin sarjan suurimmat seurat ovat vaatineet osakkuudelle selvästi pienempää hintalappua.

SM-liigan edelliset nousijat, Sport, KooKoo ja Jukurit, maksoivat viime vuosikymmenellä liigaosakkuudesta 1,8 miljoonaa euroa. Aivan tällä summalla Kiekko-Espoo tuskin pääsee, sillä hintaan on suunnitteilla ainakin indeksikorotuksia.

Tarkkaa summaa ei kuitenkaan ole vielä päätetty. Asian nuijii lopullisesti SM-liigan yhtiökokous sen jälkeen, kun asiasta on päästy yhteisymmärrykseen nousijaseura Kiekko-Espoon kanssa.

Heikki Hiltunen vahvistaa MTV Urheilulle, että liigaseurojen kesken on päästy sopuun osakkeen merkintähinnasta.

– Liigan osakaskokous on pidetty asian tiimoilta, osakkaiden kanssa on käyty se läpi ja on päädytty yhteiseen merkintähinnan asetantaan ja siihen liittyviin ehtoihin, Hiltunen kommentoi.