"Pitäisi aina saada kuljettajan hälytyskellot soimaan" – muista nämä seikat, kun näet STOP-merkin

• Etuajo-oikeutetun suunnan liikennemäärä on niin suuri, että väistämisvelvollisen liikenteen on tärkeää pysähtyä.

• Sivutien osuus koko liittymän liikennemäärästä on suuri.

• Paikan tai olosuhteiden vuoksi risteävää tietä lähestyvän ajoneuvon havaitseminen ja sen nopeuden sekä etäisyyden arvioiminen on vaikeaa.

• Kyseisessä risteyksessä on tapahtunut useita väistämisvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuvia onnettomuuksia tai vaaratilanteita.

• Rautatien tasoristeystä lähestyttäessä ei ole riittävää näkemää, mutta juuri ennen tasoristeystä kuitenkin on.

• Radan suuntaan on huono näkyvyys käytettävät nopeudet huomioiden.

• Tie ja rautatie risteävät vinosti.

• Halutaan viestiä kuljettajalle, että lähestyvää junaa on paikan tai olosuhteiden vuoksi vaikea havaita pysähtymättä.

• Tasoristeyksessä on tapahtunut onnettomuuksia tai vaaratilanteita.