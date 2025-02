Kiekko-Espoo räväytti kaksi viime hetken hankintaa

Kiekko-Espoo vahvistaa joukkuettaan siirtorajan kynnyksellä.

Kiekko-Espoo kertoo tehneensä sopimukset maalivahti Sami Rajaniemen ja hyökkääjä Teemu Tallbergin kanssa.

Rajaniemi, 32, siirtyy Espooseen HPK:sta. HPK tiedotti aiemmin lauantaina purkaneensa Rajaniemen sopimuksen yhteisymmärryksessä maalivahdin kanssa. Rajaniemi torjui tällä kaudella HPK:n maalilla 21 ottelussa. Rajaniemi on pelannut urallaan 411 SM-liigan ottelua.

Tallberg, 33, on kiekkoillut tällä kaudella Allsvenskanin Tingsrydsissä. 43 ottelussa hyökkääjä on kerännyt pisteet 6+8. Aiemmin Tallberg on pelannut SM-liigassa HIFK:ssa, Tapparassa, Sportissa ja Jukureissa kaikkiaan 551 ottelua.

SM-liigan siirtoikkuna umpeutuu keskiyöllä lauantaina.