Pippa Laukka lukee karuja terveystuloksia Elena Vikströmille: "Kertoo siitä, että..."

Vikström on mukavuudenhaluinen herkuttelija ja hänen ruokavalionsa rakentuu pitkälti noutoruoan, leivonnaisten ja karkkien varaan.

– Sun lihaksilla on töitä, kun se joutuu kannattelemaan ylimääräistä rasvamassaa. Eli rasvamäärä on selkeästi koholla ja yli suositusten ja sillä on tietenkin vaikutusta aineenvaihduntaan, hän kuvailee.