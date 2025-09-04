Pikkuhuuhkajat hurjasteli tylyn 7–0-murskavoiton

Adrian Svanbäck paukutti San Marinon verkkoon hattutempun.
Julkaistu 57 minuuttia sitten

MTV URHEILU – STT

Suomi kohtaa seuraavaksi vieraissa Kyproksen 9. syyskuuta. 

Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue avasi karsinnat kohti vuoden 2027 EM-kisoja murskavoitolla, kun Turussa vieraillut San Marino kukistui 7–0.

Adrian Svanbäck viimeisteli Pikkuhuuhkajille hattutempun eli kolme maalia, ja maalin makuun pääsivät myös Otto Ruoppi, Juho Lähteenmäki, Miska Ylitolva ja David Ezeh.

Svanbäck pelaa Allsvenskanin BK Häckenissä. Hänellä on sekä Suomen että Ruotsin kansalaisuus.

Suomi kohtaa seuraavaksi vieraissa Kyproksen 9. syyskuuta. Lohkon muut maat ovat Espanja, Kosovo ja Romania.

