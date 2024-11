Pikkuhuuhkajien päävalmentaja löi heti kovan tavoitteen EM-kisoihin – "Pitää unelmoida isosti"

Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue eteni upeasti ensi kesänä pelattaviin EM-kisoihin, kun se kukisti jatkokarsinnoissa Norjan yhteismaalein 6–3. EM-kisapaikka on Pikkuhuuhkajille vasta historian toinen.

Hieno saavutus veti päävalmentaja Lehkosen lähes sanattomaksi.

– Tällaisen voiton hetkellä on vähän tyhjä fiilis. Pari vuotta sitten asetimme tavoitteeksi kisat ja nyt se tavoite saavutettiin. Olen superonnellinen. Meillä on ollut ihan mieletön jengi kasassa tässä. Meillä on toistasataa ihmistä, jotka ovat vaikuttanut tähän kulttuuriin ja joukkueen tekemiseen vahvasti kentällä ja kentän ulkopuolella. Pitää ymmärtää, että tämä on erittäin ison joukon superpanos, Lehkonen hehkuttaa puhelimitse MTV Urheilulle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pikkuhuuhkajat ratkaisi otteluparin jo käytännössä Tampereella pelatussa ensimmäisessä osaottelussa, jossa Suomi murjoi Norjan tylysti 5–1. Vaikka Suomi lähti komeasta johtoasemasta toiseen otteluun, ei tilanne ollut helppo. Lehkosuo luotti kuitenkin koko ajan vakaasti omiinsa.

– Olimme tietysti aika murskaavia tehokkuudessa Tampereella. Kyllähän se antoi meille todella hyvät lähtöasetelmat tähän peliin, vaikka tiedettiin, että Norjalla on pallollista taitoa ja pystyvät saamaan vaarallisia hyökkäyksiä aikaiseksi, Lehkosuo pohjustaa.

– Minulla oli niin sataprosenttinen luotto tähän jengiin ja siihen, miten he menevät tuonne kentälle. Meillä oli omia heikkoja hetkiä pelissä, mutta selvittiin niistä. Toisella puoliajalla oli meidän momentum ja me teimme maalin. Se oli kosmetiikkaa, kun he tekivät pari maalia loppuun.

Suomi pelasi edellisen kerran alle 21-vuotiaiden EM-kisoissa vuonna 2009. Tuolloin Suomi jäi oman alkulohkonsa viimeiseksi ilman yhtäkään pistettä. Nyt Lehkosuo haluaa pistää paremmaksi ja lyö joukkueelleen kivikovan tavoitteen.

– Ei täällä lopputurnauksissa hirveästi olla oltu missään ikäluokissa. Harvinaista herkkua, joten totta kai hieno homma. Sen haluan vielä sanoa, että mitään isompaa jalkapallohistoriaa tässä ei vielä olla tehty. Kuitenkin alle 21-vuotiaat ovat kerran olleet lopputurnauksessa ja nyt pitää panna paremmaksi. Meidän pitää mennä siitä lohkosta jatkoon, Lehkosuo painottaa.

– Ehdottomasti ensimmäiset ajatukset kisoihin on, että siellä pitää päästä lohkosta jatkoon. Mitään muuta tavoitetta ei voi asettaa, jotta taas mentäisiin yksi pykälä eteenpäin siitä, mitä aiemmin on saavutettu. Pitää unelmoida isosti. Tämä on mieletön ja maaginen joukkue, Lehkosuo sanoo.