Pikkuhuuhkajien esitys ihastutti – suursuosikki sai tuta Suomen vahvuuden: "Isot ja huonot egot puuttuvat"

Suomi aloitti jalkapallon alle 21-vuotiaiden EM-kisat Slovakiassa upealla esityksellä turnauksen suurimpiin ennakkosuosikkeihin lukeutuvaa Hollantia vastaan. Piste oli odotuksiin nähden positiivinen yllätys, mutta toisaalta voiton menettäminen lisäajalla kirpaisi.

Ainoana joukkueena puhtaana pelillä karsinnoista kisoihin edennyt Hollanti sai sokkihoitoa heti ensimmäisellä puoliajalla. Casper Terho ja Topi Keskinen tekivät maalit muutaman minuutin välein vajaan puolen tunnin kohdalla, ja Suomi johti 2–0.

Kahden maalin johto kesti tunnin kohdalle, ja Hollannin 2–2-tasoitus näki päivänvalon vasta kuusiminuuttisen lisäajan puolivälissä.

– Ehkä päällimmäisenä vähän ärysttää, ettei tullut voittoa. Mutta jos joku olisi aikaisemmin sanonut, että aloitamme Hollantia vastaan tasurilla, en olisi ollut ärsyyntynyt. Tästä on hyvä jatkaa. Olen varma, että tulemme parempina seuraavaan peliin, ottelun parhaana palkittu Suomen kapteeni Santeri Väänänen sanoi.

Väänäsen mukaan Suomi joutui tauon jälkeen hankaluuksiin Hollannin nopeutettua pelaamistaan.

– He tekivät vähän suoraviivaisemmin välitiloista juoksuja pystyyn, mistä he pystyivät luomaan enemmän paikkoja. He saivat myös paljon keskitysten kautta palloa rangaistusalueelle ja pystyivät pelaamaan meidän toppareiden eteen, minkä puolustamisen he tekivät tosi vaikeaksi.

– Me emme ehkä ihan niin hyvin pystyneet pitämään pitkiä hyökkäyksiä ylhäällä kuin olisimme halunneet, mutta vastahyökkäyksissä pystyimme olemaan tosi vaarallisia.

Päävalmentaja Mika Lehkosuo antoi omilleen puhtaat paperit.

– Kun pelaamme, tekisi mieli sanoa, maailman huippujoukkueita vastaan, ne (hyökkäykset) ovat vähän vähemmässä, mutta kyllä me sinne yritimme. Saimme muutamia hyviä riistoja aikaiseksi, joista pääsimme vastahyökkäyksiin. Kyllä se ihan Suomen joukkueelta näytti.

Erityistä ihastusta Suomen pelaamisessa herätti joukkueen peli-ilme ja loputon taistelutahto omien eteen.

– Tästä joukkueesta puuttuvat isot ja huonot egot. Olemme pelanneet aika samalla tavalla nyt jo pari vuotta, ja se näkyy kentällä hyvänä yhteispelinä. Koko ajan miellä on sama ajatus siitä, mitä seuraavaksi tehdään. Tuemme toisiamme, kun pitää tukea erilaisissa pelitilanteissa. Joukkue on erittäin yhtenäinen, tammikuussa 2023 Pikkuhuuhkajien päävalmentajana aloittanut Lehkosuo kehui.

Tasapeli antoi Suomelle erinomaiset lähtökohdat kahteen jäljellä olevaan alkulohkopeliin Ukrainaa ja Tanskaa vastaan. Lohkon kaksi parasta etenevät pudotuspelivaiheeseen.

– Toivottavasti pidämme (seuraavissa peleissä) vähän enemmän palloa ja saamme erilaisia rytmejä hyökkäykseen. Nyt Hollanti pani aika kovaa painetta aina, kun meillä oli pallo. Emme ehkä saaneet rytmitettyä hyökkäystä niin, että on vähän hitaampaa välillä ja sitten taas mennään nopeasti eteenpäin ja taakse, mitä me haluamme. Mutta tällaista se on, kun pelataan maailman huippujoukkuetta vastaan, Lehosuo sanoi.

– Luulen, että peli muuttuu pikkuisen seuraaviin peleihin, vaikka ne ovat kovia joukkueita. Ukraina voitti valmistavassa pelissä Espanjan Espanjassa. Ei sieltä mitään helppoa joukkuetta tule vastaan.

Väänäsenkin katse oli pienestä kismityksestä huolimatta jo sunnuntain Ukraina-ottelussa.

– Innokkaana mennään eteenpäin. Opimme tästä, ja olemme vielä vahvempia tulevissa peleissä.

3:38 Pikkuhuuhkajat oli vähällä kaataa Hollannin – kapteenilta kovaa puhetta: "Olemme vielä vahvempia"