Piispa Laajasalo avautuu lukuisista selvityspyynnöistä: "Koen Johanna Korhosen tavan toimia epäreiluna vainoamisena"

Helsingin hiippakunta puolustaa Laajasalon asumisjärjestelyjä, ja toteaa tiedotteessaan, että piispan virka-asuntoon liittyvät vieraanvaraisuusperiaatteet on hyväksytty tuomiokapitulin istunnossa jo toukokuussa 2018.

– Korhosella on läsnäolo- ja puheoikeus istunnoissa, tiedotteessa näpäytetään.

Asuntoon kohdistuva rasite hyvitetään tukemalla vuokraa

Helsingin piispan koti eli piispala on sijainnut kolmen viimeisen piispan aikana samassa talossa kohta 30 vuoden ajan.

Helsingin hiippakunnan mukaan piispan virka-asunnon tarkoituksena on varmistaa, että piispalla on käytössään sellainen koti, johon hän voi kutsua vieraita ja yhteistyötahojen edustajia. Piispan luona käy erilaisissa tilaisuuksissa ja yksittäisissä tapaamisissa satoja ihmisiä vuodessa.

"Koen epäreiluna vainoamisena"

– Piispa on maksanut vuokraa maaliskuusta marraskuuhun siten, että laskennallisesti on arvioitu asunnosta 93 neliötä olevan kokonaan yksityisessä käytössä. Määrä ei koostu pelkästään yksittäisistä huoneista vaan eri tiloja on jaettu prosentuaalisesti sen mukaan, onko tila osin tai kokonaan viranhoitoon liittyvässä käytössä, Helsingin hiippakunnasta todetaan.